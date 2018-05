Gesundheit/Kleine Anfrage - 09.05.2018 (hib 298/2018)

Berlin: (hib/PK) Mit der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser befasst sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/2006). Union und SPD hätten in ihrem Koalitionsvertrag darauf verzichtet, Änderungen an der bestehenden Investitionsfinanzierung sowie der Krankenhausplanung auf den Weg zu bringen.

Die von den Ländern bereitgestellten Mittel reichten aber weiter nicht aus. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie sich das jährliche Volumen der von den Ländern zur Verfügung gestellten Investitionsfördermittel zwischen 1991 und 2017 entwickelt hat und wie hoch der tatsächliche Investitionsbedarf der Häuser ist.