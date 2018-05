Auswärtiges/Antwort - 09.05.2018 (hib 299/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung hat nach eigener Auskunft Kenntnis von Berichten über kriminelle Übergriffe gegen Farmer in Südafrika. "Die Fragen der Menschenrechte und einer möglichen Landreform sind zuletzt im Rahmen des Menschenrechtsdialogs zwischen der Europäischen Union und der Regierung Südafrikas am 27. März 2018 thematisiert worden, an dem auch ein Vertreter der deutschen Botschaft Pretoria teilnahm", heißt es in der Antwort (19/1759) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/1497).