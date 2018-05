Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 11.05.2018 (hib 301/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion erkundigt sich nach den Messverfahren für Stickoxide in städtischen Räumen. In einer Kleinen Anfrage (19/1935) will die Fraktion Auskunft über Abweichungen der deutschen Rechtsgrundlage von der EU-Vorgabe und deren Folgen für die Messverfahren.