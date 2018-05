Finanzen/Kleine Anfrage - 11.05.2018 (hib 303/2018)

Berlin: (hib/HLE) Wie es um die "Financial Intelligence Unit" (FIU) steht, der vom Bundeskriminalamt zum Zoll verlagerten Einrichtung zur Bekämpfung von Geldwäsche, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/1959) erfahren. Die Bundesregierung soll mitteilen, wie viele der 165 Planstellen bereits besetzt wurden und wie die Bilanz der Tätigkeit ist. So wird unter anderem gefragt, wie viele Fälle an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wurden.