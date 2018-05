Finanzen/Kleine Anfrage - 11.05.2018 (hib 303/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/1958) nach dem Stand der Verhandlungen über eine gemeinsame deutsch-französische Unternehmensbesteuerung. Die Bundesregierung soll angeben, ob sie an dem Zeitplan festhält, nach dem bis Ende 2018 ein gemeinsamer Vorschlag von Deutschland und Frankreich für eine Unternehmensbesteuerung mit einheitlicher Bemessungsgrundlage vorgelegt werden soll. Die Bundesregierung soll auch die wesentlichen Unterschiede der heutigen Unternehmensbesteuerung in beiden Ländern darlegen.