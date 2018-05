Recht und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 14.05.2018 (hib 308/2018)

Berlin: (hib/mwo) Nach Erkenntnissen der Bundesregierung über Stalleinbrüche in Deutschland fragt die Fraktion der FDP. In einer Kleinen Anfrage (19/2033) wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie viele Stalleinbrüche in den vergangenen drei Jahren den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt haben, und ob die Bundesregierung Maßnahmen plant, um Ermittlungsbehörden die Verfolgung von Stalleinbrüchen zu vereinfachen.

Hintergrund sei, dass die landwirtschaftliche Nutztierhaltung "im Fokus ideologischer Debatten" stehe und militante Tierrechtler unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Tierschutzes Straftaten begehen und aufgenommenes Bild- und Videomaterial teilweise kommerziell verwerten.