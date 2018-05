Arbeit und Soziales/Antwort - 14.05.2018 (hib 308/2018)

Berlin: (hib/CHE) In dem ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser SGB-II-Berechtigter in den allgemeinen Arbeitsmarkt waren Ende vergangenen Jahres 12.895 Teilnehmer registriert, davon waren 8.211 Männer und 4.682 Frauen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/1984) auf eine Kleine Anfrage (19/1721) der AfD-Fraktion. Der Anteil der sogenannten Intensivförderfälle lag bei 23,1 Prozent, davon besaßen 3,3 Prozent keine deutsche Staatsbürgerschaft.