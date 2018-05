Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.05.2018 (hib 310/2018)

Berlin: (hib/STO) Mit einem Einsatz der Bundespolizei am 7. April 2018 in Wörth befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/1976). Darin führt die Fraktion aus, dass die Bundespolizei bei dem Einsatz die Regionalbahn 51 im Bahnhof Wörth an der Weiterfahrt nach Kandel gehindert habe. Wie die Abgeordneten weiter schreiben, zielte ihrer Einschätzung nach "die Aktion der Bundespolizei offensichtlich auf die große Gruppe der Mitreisenden ab, die an der Anti-Nazi-Demo in Kandel teilnehmen wollten". Wissen wollen sie unter anderem, was der Auftrag der Bundespolizei am 7. April in Wörth war.