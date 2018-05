Finanzen/Antwort - 16.05.2018 (hib 314/2018)

Berlin: (hib/HLE) Seit Inkrafttreten der Anerkennungsrichtlinie im Jahr 2007 sind 82.451 Anträge auf Zahlung dieser Leistung eingegangen, von denen 58.491 Anträge bewilligt wurden. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/1998) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/1761) mit, die sich nach der Ghettoliste des Bundesministeriums der Finanzen und den Problemen von Sinti und Roma bei der Beantragung der Ghettorente erkundigt hatte. Gründe für die Ablehnung von Anträgen von Antragstellern aus Rumänien seien überwiegend mangelnde Mitwirkung im Verwaltungsverfahren und kein feststellbarer Aufenthalt in einem Ghetto gewesen, heißt es in der Antwort der Regierung.