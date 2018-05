Finanzen/Antwort - 16.05.2018 (hib 314/2018)

Berlin: (hib/HLE) An deutsche Versicherte mit Wohnsitz in Portugal wurden im Jahr 2016 insgesamt 1.755 Renten gezahlt. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2025) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/1782) mit. Wie viele dieser Rentenbezieher die in Portugal mögliche besondere Steuerbegünstigung für Empfänger von Altersbezügen in Anspruch nehmen, kann die Bundesregierung nicht angeben. Ein 2016 vom Bundesfinanzministerium gestelltes Auskunftsersuchen an Portugal "ist noch nicht final abgeschlossen", heißt es in der Antwort.