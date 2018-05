Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 315/2018)

Berlin: (hib/STO) "Kirchenasyl in Deutschland" thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/2014). Darin erkundigt sie sich danach, wie vielen Menschen seit Anfang 2015 Kirchenasyl gewährt worden ist. Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen "nach Gewährung des Kirchenasyls den betroffenen Personen schließlich Asyl in Deutschland gewährt" wurde.