Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 315/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, "wie viele illegal eingereiste und/oder sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen" seit Anfang 2013 jeweils monatlich durch die Bundespolizei in Thüringen sowie in ganz Deutschland aufgegriffen worden sind. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/2043) unter anderem danach, wie viele Schleuser in Thüringen jährlich seit 2013 festgenommen und wie viele davon verurteilt wurden.