Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 321/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über eine mögliche Umbenennung der Lent-Kaserne in Rotenburg. In einer Kleinen Anfrage (19/1783) will sie unter anderem über den derzeitigen Diskussions- und Entscheidungsstand informiert werden. Zudem will sie wissen, inwiefern die Benennung der Kaserne nach dem ehemaligen Wehrmachts-Oberst Helmut Lent der Vorgabe des neuen Traditionserlasses der Bundeswehr, "vorbildlich oder sinnstiftend in die Gegenwart" zu wirken, gerecht wird.