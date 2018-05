Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 321/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über Werbemaßnahmen der Bundeswehr im Jahr 2017. In einer Kleinen Anfrage (19/1627) will sie unter anderem wissen, welche Gesamtkosten im vergangenen Jahr für die Nachwuchswerbung und für Öffentlichkeits- und Informationsarbeit angefallen sind. Zudem möchte sie erfahren, an wie vielen Messen, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen die Bundeswehr zum Zweck der Personalwerbung und Öffentlichkeitsarbeit teilgenommen hat.