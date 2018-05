Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 322/2018)

Berlin: (hib/AW) Über die Entwicklung des Bundesfreiwilligendienstes verlangt die Fraktion Die Linke Auskunft. In einer Kleinen Anfrage (19/1896) will sie unter anderem erfahren, wie sich die Zahl der Freiwilligen seit 2015 nach Geschlecht und Alter entwickelt hat. Zudem möchte die Fraktion wissen, wie viele Freiwillige über und unter 27 Jahren ihren Dienst auf 18 Monate verlängert haben, wie viele Freiwillige vor ihrem Dienst arbeitssuchend waren und wie viele nach ihrem Dienst eine reguläre Beschäftigung in ihrer Dienststelle aufgenommen haben.