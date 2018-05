Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 322/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über den Kosovo-Einsatz der Bundeswehr und das deutsche Engagement. In einer Kleinen Anfrage (19/1673) will sie unter anderem wissen, wie hoch die Ausgaben des Einsatzes im Jahr 2017 waren und wie viele Soldaten im Einsatz waren. Zudem erkundigt sich die Linksfraktion nach dem Stand der Transformation der Kosovo Security Force in eigenständige und voll bewaffnete Streitkräfte.