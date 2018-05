Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 322/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über Lärmbelästigung durch militärische Flugübungen im Landkreis Birkenfeld. In einer Kleinen Anfrage (19/1674) will sie unter anderem wissen, wie viele Flugstunden und wie viele Überflüge seit 2010 über dem Truppenübungsplatz Baumholder absolviert wurden und welche Flugzeugtypen dabei zum Einsatz kamen. Zudem will die Fraktion erfahren, wie viele Beschwerden wegen Fluglärmbelästigung aus dem Umkreis des Truppenübungsplatzes eingegangen sind.