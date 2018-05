Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 322/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über die geplante Beschaffung der hochfliegenden "Pegasus"-Aufklärungsdrohne . In einer Kleinen Anfrage (19/1749) will sie unter anderem wissen, wann der Beschaffungsvertrag für das Drohnensystem frühestens geschlossen werden kann und ab wann die Drohnen frühestens an die Bundeswehr ausgeliefert werden können. Zudem möchte sie erfahren, warum sich die Bundesregierung dafür entschieden hat, nicht drei, sondern vier "Pegasus"-Drohnen zu beschaffen, obwohl nur drei "Isis"-Aufklärungssysteme zur Ausrüstung der Drohnen fertig gestellt sind.