Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 18.05.2018 (hib 326/2018)

Berlin: (hib/ROL) Die Bundesregierung ist laut des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2015 erneut der größte Drittmittelgeber der Deutschen Hochschulen. Das schreibt die Linke in ihrer Kleinen Anfrage (19/2096). Die Fraktion möchte wissen, wie hoch die Summe der Drittmittel ist, die die Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren an Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft vergeben hat und wie hoch der jährliche absolute und prozentuale Zuwachs dieser Drittmittel in den vergangen zehn Jahren war.