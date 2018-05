Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.05.2018 (hib 328/2018)

Berlin: (hib/HAU) Wie viele Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern bisher durch das im Jahr 2015 gestartete Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau schnelle Internetanschlüsse mit bis zu 50 Mbit/s erhalten haben, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/2070) wissen. Die Abgeordneten wollen zudem erfahren, welche Zuwendungsempfänger aus Mecklenburg-Vorpommern einen Förderbescheid im Rahmen des Bundesförderprogramms bekommen haben. Gefragt wird auch, was dabei jeweils Gegenstand der Förderung war und welchen Umfang die zugesagte Förderung hatte.