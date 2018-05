Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 23.05.2018 (hib 329/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (19/2034) die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und die Finanzierung der Umweltorganisation. Die Fraktion will unter anderem wissen, welche Zuwendungsgeber die Organisation in den vergangenen 18 Jahren hatte. Zudem interessieren sich die Liberalen für Gutachteraufträge, die die DUH übernommen hat.