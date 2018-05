Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 24.05.2018 (hib 333/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die aktuelle polnische Regierung hält nach Erkenntnissen der Bundesregierung daran fest, in die Kernenergienutzung einzusteigen. Eine angekündigte Überarbeitung des 2014 vom polnischen Ministerrat angenommenen Kernenergieprogrammes stehe aber noch aus, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/1872) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/1565). Demnach seien zwei Atomkraftwerke mit einer elektrischen Gesamtleistung von zirka 6.000 Megawatt elektrisch (MWe) geplant. Es gebe zudem Überlegungen, "Hochtemperaturreaktoren für die Prozesswärme in der chemischen Industrie einzusetzen und damit Prozesswärme aus Kohle und Gas zu substituieren", heißt es in der Antwort. Laut Darstellung der Bundesregierung ist noch keine Entscheidung darüber gefallen, wie Polen den Bau der Kraftwerke finanzieren will.