Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.05.2018 (hib 334/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der der Bundesregierung bekannten Übergriffe durch Wachpersonal in Flüchtlingsunterkünften seit Anfang 2014 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/2123). Ferner fragt sie darin unter anderem, inwieweit der Bundesregierung Übergriffe auf Geflüchtete in Flüchtlingsunterkünften durch Angehörige von Wachdiensten bekannt sind , die der rechtsextremen oder neonazistischen Szene, der salafistischen beziehungsweise dschihadistischen Szene oder der türkisch-nationalistischen Szene zugeordnet werden.