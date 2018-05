Arbeit und Soziales/Antrag - 28.05.2018 (hib 340/2018)

Berlin: (hib/CHE) Feiertage, die auf das Wochenende fallen, sollen an Werktagen nachgeholt werden. Das fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (19/2133). Darin verweist sie darauf, dass in mehr als 85 Ländern Kompensationsregelungen für Feiertage existieren, die auf einen Sonntag fallen. Die Linke begründet ihren Antrag damit, dass heutzutage gesetzliche Feiertage nicht nur dem kulturellen Gedenken, sondern vor allem auch der Erholung dienen und damit zur Stressreduzierung und zur Reproduktion der Arbeitskraft beitragen. "Sie stärken dabei sowohl das kulturelle Leben als auch den sozialen Zusammenhalt im Land", schreibt die Fraktion.