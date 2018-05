Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.05.2018 (hib 344/2018)

Berlin: (hib/STO) Den "personellen Umfang der kriminellen Familienclans in Deutschland" thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/2190). Darin erkundigt sie sich danach, welche Kenntnisse die Bundesregierung über "den personellen Umfang von Straftätern in Deutschland" hat, die kriminellen Familienclans angehören. Auch will sie unter anderem wissen, welche Kenntnisse die Bundesregierung über ausländische Staatsangehörigkeiten der Mitglieder solcher Clans hat sowie "über den Anteil derjenigen Mitglieder der kriminellen Familienclans, die im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind".