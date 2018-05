Verteidigung/Kleine Anfrage - 29.05.2018 (hib 345/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion fordert Informationen über die Beteiligung des Bundes an der diesjährigen Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. In einer Kleinen Anfrage (19/2119) will sie unter anderem wissen, welche Kosten der ILA der Bund übernommen hat, mit wie viel Personal sich die Bundeswehr beteiligt hat und welche Kosten dadurch entstanden sind. Zudem verlangt die Fraktion Auskunft über die Ausstellung von Waffensystemen, Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung und Gespräche zwischen Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Rüstungsindustrie.