Europa/Unterrichtung - 02.07.2018 (hib 476/2018)

Berlin: (hib/MTR) In der ersten Sitzungswoche 2017 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 23. bis 27. Januar 2017 standen Debatten zur Medienfreiheit in Europa, zur Notwendigkeit der Reform der europäischen Migrationspolitik und der humanitären Krise im Gazastreifen auf der Tagungsordnung. Darüber informiert die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in einer Unterrichtung (19/2800).