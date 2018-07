Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.07.2018 (hib 477/2018)

Berlin: (hib/STO) "Großeinsätze der Polizei in Flüchtlingsunterkünften" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/2957). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Bundespolizisten an einem Einsatz im bayerischen Waldkraiburg am 6. Juni dieses Jahres beteiligt waren. Auch möchte sie unter anderem wissen, welche weiteren Polizeieinsätze es in Flüchtlingsunterkünften unter Beteiligung der Bundespolizei seit Anfang 2016 gegeben hat.