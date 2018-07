Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.07.2018 (hib 477/2018)

Berlin: (hib/STO) Um "mögliche Aktivitäten der neonazistischen Gruppierung ,Atomwaffen Division' auch in Deutschland" geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/2960). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, über wie viele Mitglieder und Sympathisanten diese Gruppierung nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland verfügt.