Verteidigung/Kleine Anfrage - 03.07.2018 (hib 481/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über öffentliche Auftritte der Bundeswehr im dritten Quartal 2018. In einer Kleinen Anfrage (19/2906) will sie unter anderem wissen, welche Termine für Messe- und Ausstellungsbeteiligungen, welche Auftritte des KarriereTreffs und welche Termine von Jugendoffizieren derzeit geplant sind. Zudem will sie über die Termine für Gelöbnisse, Zapfenstreiche und Auftritte des Musikkorps informiert werden.