Kultur und Medien/Antwort - 04.07.2018 (hib 485/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Kulturreferentin für Schlesien am Schlesischen Museum zu Görlitz erhielt 2017 gemäß Paragraf 96 des Bundesvertriebenengesetzes Fördergelder in Höhe von 128.000 Euro aus dem Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2862) auf eine Kleine Anfrage (19/2234) der AfD-Fraktion mit. Darüber hinaus erhalte die Kulturreferentin für Schlesien keine Bundesförderung. Sie verfüge über kein eigenes Personal und habe eine den Anforderungen ihres Arbeitsplatzes entsprechende Büroausstattung.