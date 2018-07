Inneres und Heimat/Antwort - 05.07.2018 (hib 488/2018)

Berlin: (hib/STO) Überstellungen von Asylbewerbern im Rahmen des sogenannten Dublin-Systems sind ein Thema der Antwort der Bundesregierung (19/3051) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/2361). Danach kam es in der Zeit von Januar bis Mai dieses Jahres zu insgesamt 26.023 Übernahmeersuchen von Deutschland an die Mitgliedstaaten. Die Zahl der Zustimmungen lag in diesem Zeitraum bei 18.577 und die der erfolgten Überstellungen bei 4.092.

Die Zahl der Übernahmeersuchen von Mitgliedstaaten an Deutschland betrug den Angaben zufolge 10.594. Hier gab es von Januar bis Mai insgesamt 6.271 Zustimmungen und 2.648 Überstellungen.