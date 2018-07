Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 05.07.2018 (hib 488/2018)

Berlin: (hib/STO) Sogenannte Wachpolizeien thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/3063). Darin erkundigen sich die Abgeordneten danach, in welchen Bundesländern und seit wann es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland solche Wachpolizeien gibt. Auch wollen sie unter anderem wissen, wie sich die Anzahl der Beschäftigten in den Wachpolizeien seit deren Einführung in den jeweiligen Bundesländern entwickelt hat.