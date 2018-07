Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 12.07.2018 (hib 513/2018)

Berlin: (hib/CHE) Nach Anreizsystemen und Zielvereinbarungen in Jobcentern fragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3263). Sie will von der Bundesregierung unter anderem erfahren, ob jedes Jobcenter regulär eine Zielvereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit abschließt und ob es Musterverträge dafür gibt.