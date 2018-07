Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 13.07.2018 (hib 518/2018)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/3311) nach der Umsetzung von Verkehrsprojekten in Mitteldeutschland. Konkret fragen die Liberalen den Stand der Umsetzung und Details zur Planung diverser Bauprojekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen und Hessen ab.