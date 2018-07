Kultur und Medien/Antwort - 17.07.2018 (hib 524/2018)

Berlin: (hib/AW) Eine vollständige Digitalisierung aller Aktenbestände des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einschließlich des Archivs an Audio- und Videoaufnahmen sowie an Fotos würde schätzungsweise 253 Millionen Euro kosten. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2932) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/2301) mit. Zusätzliche Kosten von etwa 50 Millionen Euro würden für den Aufbau und die laufende Unterhaltung eines Digitalen Magazins anfallen. Der derzeitige Stand der Digitalisierung liege zwischen 0,2 Prozent bei Schriftgut und 53 Prozent bei Tondokumenten. Priorisiert wurde die Digitalisierung der AV-Medien, da diese in vielen Fällen besonders von Zerfall und Informationsverlust bedroht sind.