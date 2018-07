Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 17.07.2018 (hib 526/2018)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung strebt einen flächendeckenden Ausbau mit Gigabitnetzen bis 2025 an. Um das Ziel zu erreichen, würden privatwirtschaftliche Netzbetreiber beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur dort unterstützt, wo er sonst nicht realisiert werden könne. Die Glasfaser-Anbindung von Unternehmen in Gewerbegebieten werde schon jetzt gefördert, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3343) auf eine Kleine Anfrage (19/2822) der FDP-Fraktion.

Bei den Ausbauplänen werde ein technologieneutraler Ansatz verfolgt, der alle Übertragungstechnologien, die eine gigabitfähige Erschließung ermöglichten, einbeziehe.

Die Satellitentechnik ist den Angaben zufolge nur bedingt als Alternative zur Breitbandanbindung nutzbar. Satelliten könnten eine Möglichkeit sein, an entlegenen Punkten einen Zugang zu hochbitratigen Diensten bereitzustellen. Allerdings führten die langen Signallaufzeiten zu erheblichen Verzögerungen zwischen Datenanforderung und Lieferung. Die Satellitentechnologie könne daher kein vollwertiger Ersatz für Festnetz- oder Mobilfunkzugänge sein.