Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 19.07.2018 (hib 536/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die Förderung der deutschen Sprache durch die Bundesregierung unterrichtet werden. In einer Kleinen Anfrage (19/3348) möchte sie erfahren, welche Maßnahmen seit 2005 ergriffen wurden, um die deutsche Sprache in der wissenschaftlichen und kulturellen Kommunikation zu fördern. Zudem verlangt sie Auskunft über die Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Erlernen von Deutsch als Fremdsprache.