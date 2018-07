Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 20.07.2018 (hib 539/2018)

Berlin: (hib/JOH) Die Höhe der Mittel, die die Bundesregierung für die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Jahren 2018 bis 2022 ausgeben will, ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/3162) der FDP-Fraktion. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, wofür die Regierung die Mittel konkret verwenden will und welche geografischen Schwerpunkte sie setzen möchte.