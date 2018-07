Inneres und Heimat/Antwort - 24.07.2018 (hib 542/2018)

Berlin: (hib/STO) Über "Binnengrenzkontrollen bei Flügen aus Griechenland nach Deutschland" berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3346) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/2918). Danach waren solche Kontrollen seit dem 12. November 2017 für einen Zeitraum von sechs Monaten gestützt auf Artikel 25 bis 27 des sogenannten Schengener Grenzkodexes angeordnet. Sie sind am 31. März 2018 ausgesetzt worden und am 11. Mai 2018 zeitlich ausgelaufen, "insbesondere weil die griechische Polizei die Abflugkontrollen auf den griechischen Flughäfen ab November 2017 erheblich gesteigert hatte", wie aus der Antwort weiter hervorgeht.