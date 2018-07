Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 25.07.2018 (hib 547/2018)

Berlin: (hib/PK) Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 29.845 Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutztieren von den Behörden auf mögliche Missstände überprüft worden. In 6.127 Betrieben kam es zu Beanstandungen, wie aus der Antwort (19/3467) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/3167) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervorgeht.

In 1.220 Fällen wurde sofort ein Ordnungswidrigkeits- oder gar ein Strafverfahren eingeleitet. In den anderen Fällen waren die Verstöße weniger gravierend. Hier blieb es bei der Aufforderung, den Verstoß in einer bestimmten Frist zu beseitigen.

Die meisten Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren wurden den Angaben zufolge in Niedersachsen (296) registriert, gefolgt von Baden-Württemberg (172), Hessen (171) und Nordrhein-Westfalen (158).