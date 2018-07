Auswärtiges/Kleine Anfrage - 26.07.2018 (hib 552/2018)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/3498), wie viele Vertreter des Auswärtigen Amtes bei der Feier der US-Botschaft in Berlin zum Unabhängigkeitstag der USA in den Jahren 2017 und 2018 anwesend waren.