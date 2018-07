Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.07.2018 (hib 553/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung wissen, wie viele mit Kraftfahrzeugen befahrbare Grenzübergänge es zwischen Bayern und Österreich gibt. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/3453) unter anderem danach, ob es zutreffend ist, dass es in Bayern vier "stationäre Grenzkontrollen" der Bundespolizei gibt.