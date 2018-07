Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.07.2018 (hib 553/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach "Abschiebungen und Ausreisen im ersten Halbjahr 2018" erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3477). Unter anderem möchte sie von der Bundesregierung wissen, wie viele Abschiebungen auf dem Luftweg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres von deutschen Flughäfen aus vorgenommen wurden und wie viele Abschiebungen in diesem Zeitraum auf dem Land- beziehungsweise Seeweg erfolgten.