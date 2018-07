Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.07.2018 (hib 553/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen, wie viele Asylberechtigte Mitte dieses Jahres in der Bundesrepublik gelebt haben. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/3481) unter anderem danach, wie viele nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge und wie viele Flüchtlinge mit einem subsidiären Schutzstatus beziehungsweise einem Abschiebungsschutz nach Paragraph 25 des Aufenthaltsgesetzes zum 30. Juni 2018 in Deutschland lebten.