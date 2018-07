Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 27.07.2018 (hib 554/2018)

Berlin: (hib/PK) Mit dem Unfallversicherungsschutz promovierender Wissenschaftler befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3427). Wer an einer Promotion arbeite, sei im Rahmen dieser Tätigkeit sehr unterschiedlich und zum Teil auch gar nicht gegen Unfälle abgesichert. In Einzelfällen müsse immer wieder gerichtlich geklärt werden, ob und welcher Versicherungsschutz bestehe.

Die Abgeordneten wollen nun von der Bundesregierung erfahren, wie viele potenzielle Betroffene es geben könnte und wie das Problem generell eingeschätzt wird.