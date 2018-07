Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 31.07.2018 (hib 559/2018)

Berlin: (hib/JOH) Nach Entwicklungsprojekten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Marokko in den vergangenen zehn Jahren erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/3569). Die Fragesteller wollen wissen, wer die Projekte im einzelnen durchgeführt hat, mit welchen nationalen, internationalen und kirchlichen Organisationen und Unternehmen das BMZ dabei zusammengearbeitet hat und wie hoch das Gesamtvolumen der vergebenen Kredite im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit war.