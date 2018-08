Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 31.07.2018 (hib 561/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die Abstimmung der Linienführung für die drei von der AfD-Fraktion ein einer Kleinen Anfrage (19/3349) aufgeführten Teilvorhaben beim Aus- und Neubau der B 96 in den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist bisher nicht erfolgt. Das teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3474) mit. Darin heißt es weiter, ihrer Kenntnis nach habe das Land Mecklenburg-Vorpommern sowohl für den Ausbau der B 96 zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz als auch die Ortsumgehung Warlin Projektzeitpläne erstellt. In diesen seien für die jeweiligen Planungsphasen und Abstimmungsprozesse theoretische Bearbeitungszeiträume abgeschätzt worden, die auf Erfahrungswerten beruhten und einen ungestörten Ablauf voraussetzten. "Aufgrund der mehrjährigen Planungsdauer und der individuellen Anforderungen jeder größeren und somit komplexen Straßenbaumaßnahme ist eine Prognose der Dauer von einzelnen Planungsphasen bis zur Verkehrsfreigabe nicht verlässlich möglich", schreibt die Bundesregierung.