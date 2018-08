Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 02.08.2018 (hib 563/2018)

Berlin: (hib/HAU) Über den Umsetzungsstand wichtiger Verkehrsprojekte in Mitteldeutschland (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3495) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/3311). Laut der Antwort wurden im Jahr 2017 in den drei Bundesländern knapp 700 Millionen Euro (Sachsen: 242 Millionen Euro, Sachsen-Anhalt: 257 Millionen Euro, Thüringen: 199 Millionen Euro) Bundesfernstraßenmittel verausgabt.