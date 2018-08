Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.08.2018 (hib 563/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen, welche Erkenntnisse bisher aus dem Test zur biometrischen Gesichtserkennung am Bahnhof Berlin-Südkreuz gezogen wurden. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/3518) unter anderem danach, welche Kosten für die Einrichtung der biometrischen Gesichtserkennung pro Einsatzort veranschlagt werden.